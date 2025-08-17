Erbaa’da İki Sürücü Motosiklet Yarışı

Haberler

Tokat’ın Erbaa ilçesinde, iki motosiklet sürücüsünün yüzüstü yatarak gerçekleştirdiği yarış anları bir kameraya yansıdı. D-100 kara yolu üzerinde, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda saat 14.00 sularında başlayan yarışta, sürücüler motosikletlerini üzerlerine yatarak kullandı.

Yarışın ardından, motosiklet sürücüleri bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar, başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi. Bu ilginç görüntüler, izleyenler üzerinde şaşkınlık yarattı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşmak üzere hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a doğru yola çıktı. Takımda 3 oyuncunun eksik olduğu bildirildi.
Trendyol Süper Lig'deki Konyaspor - Gaziantep FK maçı, futbolseverler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri merakla araştırılıyor.

