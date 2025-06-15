Erbaa’da Kuş, Tırıvırıyla Kurtarıldı

KUŞUN KURTARILMA ANI

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kuş, balık tutmak için kullanılan tırıvırı ile kurtarıldı. Olay, Gündoğdu Mahallesi İzzettin Çağpar Caddesi’ndeki bir apartmanda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, apartmanda yaşayan Şevket Ceylan, kuşun boşluğa düştüğünü öğrendiğinde hemen balık tutmak için kullandığı tırıvırısını alarak çatıya çıktı.

SAKSAĞANIN KURTARILIŞI

El feneriyle yaptığı incelemede kuşun bir saksağan olduğunu fark eden Ceylan, tırıvırıyı havalandırma boşluğundan aşağıya sarkıttı. Saksağanın kendi kendine ağlara tutunması sonrasında Ceylan, kuşu yukarıya doğru çekerek güvenli bir şekilde kurtardı. Kuşun sağlıklı bir şekilde kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yaşanan durumu aktarırken Şevket Ceylan, “Bina sakinleri kuşun düştüğünü söyledi. Çatıya çıktığımızda havalandırma boşluğunda bir saksağan olduğunu gördük. Tırıvırıyı aşağı sarkıttık, kuş kendiliğinden tutundu. Yukarıya çektiğimizde gayet sağlıklıydı, sonra da uçarak gitti” dedi.