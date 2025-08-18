Erbaa’da Motosiklet Yarışan İki Kişiye Ceza

TEHLİKELİ MOTOSELİT KULLANIMI

Tokat’ın Erbaa ilçesinde motosiklet kullanımıyla ilgili tehlikeli bir durum yaşandı. Alınan bilgilere göre olay, D-100 kara yolu üzerinde gerçekleşti. İki motosiklet sürücüsü, trafikte hız yarışına girdi. Sürücüler, motosikletlerinin üstüne yüzüstü yatarak hem kendi güvenliklerini hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Bir müddet boyunca yarışarak devam eden bu iki motosikletli, daha sonra gözden kayboldu.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE YANSIDI

Motosiklet sürücülerinin yarıştığı anlar, o sırada bulunan bir aracın kameralarına yansıdı. Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü, konu ile ilgili olarak çalışmalar başlattı ve sürücüleri tespit etti. Sürücüler hakkında, ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan adli işlemler yapılırken, U.C. ve İ.Y. isimli şahıslara para cezası uygulandı.