Erbaa’da Motosiklet Yarışı Tehlikeli Anlar

TEHLİKELİ YOLCULUK ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Tokat’ın Erbaa ilçesinde iki motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu, bir araç kamerasına yansıdı. Olay, D-100 kara yolu üzerindeki Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda gerçekleşti. Belli bir süre boyunca motosikletler trafikte hızla yarışmaya başladı.

YARIŞ SIRASINDA GÜVENLİK GÖZ ARDI EDİLDİ

Motosiklet sürücüleri yarış esnasında motosikletlerin üzerinde yüzüstü yatarak ilerledi. Bu durum, hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Yarış halinde ilerleyen iki motosikletlinin bir süre sonra gözden kayboldukları bildirildi. Motosiklet sürücülerinin, korkutucu anları bir aracın kamerasıyla kaydedildi.