Erbaa’da Motosiklet Yarışı Tehlikeli Anlar

TEHLİKELİ YOLCULUK ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Tokat’ın Erbaa ilçesinde iki motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu, bir araç kamerasına yansıdı. Olay, D-100 kara yolu üzerindeki Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda gerçekleşti. Belli bir süre boyunca motosikletler trafikte hızla yarışmaya başladı.

YARIŞ SIRASINDA GÜVENLİK GÖZ ARDI EDİLDİ

Motosiklet sürücüleri yarış esnasında motosikletlerin üzerinde yüzüstü yatarak ilerledi. Bu durum, hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Yarış halinde ilerleyen iki motosikletlinin bir süre sonra gözden kayboldukları bildirildi. Motosiklet sürücülerinin, korkutucu anları bir aracın kamerasıyla kaydedildi.

Bucak’ta Otobüs Ve Araç Çarpıştı

Bucak'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü ve iki yolcu yaralanırken, Berru D.'nin durumu ağır.
Erzurum’da Aşık Sümmani Anma Etkinliği Yapıldı

2025 Ekonomi İşbirliği Teşkilatı Turizm Başkenti etkinlikleri çerçevesinde Narman'da gerçekleştirilen 'Ablaktaşı Aşıklar Buluşması', Aşık Sümmani'yi anmak için düzenlendi. Vali Mustafa Çiftçi de katıldı.

