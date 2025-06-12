Erbaa’da Otomobil Uçuruma Düştü

KAZA SONUCU YARALANANLAR ÜZERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Tokat’ın Erbaa ilçesinde meydana gelen bir kaza sonucunda otomobil uçuruma yuvarlandı ve 3 kişi yaralandı. Olay, saat 22.30 civarında Gümüşalan köyü yakınlarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, M.Ö. yönetimindeki 60 ACR 117 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metre derinliğindeki bir uçurumdan düştü. Araç, ağaçlara çarparak durabildi.

Kazada yaralanan sürücü M.Ö., eşi H.Ö. ve yolcu H.T.S., kaza sonrası sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, yaralılara hemen müdahale etti. Daha sonra yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.