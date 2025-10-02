Erbaa’da Polisi Aldatmaya Çalışan TIR Şoförü Yakalandı

POLİS UYGULAMA NOKTASINDA DUR İHTARINA UYMAYAN TIR ŞOFÖRÜYÜ YAKALADI

Tokat’ın Erbaa ilçesinde polis ekipleri, uygulama noktasında dur ihtarına uymayan bir TIR şoförünü ve araçta bulunan kaçak göçmeni titiz bir çalışma ile yakaladı. Olay, D-100 karayolu üzerindeki Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda yaşandı. Polis, 14 ADB 313 plakalı TIR’a dur ihtarında bulundu. Sürücü M. İ. (65) bu uyarıya uymadı ve yaklaşık 300 metre ileride aracını durdurarak kaçmaya çalıştı.

KACAK GÖÇMEN KONTEYNERİN ALTINDA YAKALANDI

TIR’ın sağ ön kapısından inerek yaya olarak kaçan Afganistan uyruklu A.E. (20), arazide izini kaybettirmeye çalıştı. Polis ekipleri, yakalama çalışmalarını bu süreçte sürdürerek, bölgede yaklaşık 3 saat boyunca arama yaptı. Sonunda, A.E. gizlendiği konteynerin altında bulundu. TIR şoförü M. İ. gözaltına alındı, yakalanan Afgan uyruklu A.E. ise karakoldaki işlemlerinin ardından Tokat’taki Göçmen Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edilmek üzere gönderildi.