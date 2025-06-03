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Erbaa’da Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

YANGININ NEDENİ HENÜZ BELİRSİZ

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir lisede meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenler odasında henüz nedenini belirlenemeyen bir sebepten yangın çıkmış durumda.

ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİ SAĞLANDI

Okulda eğitim gören öğrenciler hızlı bir şekilde tahliye edildi. Yangın ihbarı üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürmeyi başardı. Yangının çıktığı öğretmenler odasında ise maddi hasar meydana geldi.

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