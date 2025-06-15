Erbaa’da Yangında Mahsur Kalan Köpekler Kurtarıldı

ERBAA İLÇESİ’NDEKİ YANGINDA KÖPEKLER SON ANDA KURTARILDI

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bulunan bir boş arazide çıkan ot yangınında, içeride mahsur kalan köpekler son anda kurtarıldı. Yangın, ilçe merkezi olan Gazi Osman Paşa Mahallesi 15 Temmuz Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı’nda gerçekleşti. İddialara göre, arazi S.K.’ya ait ve burada bulunan kuru otlar henüz belirsiz bir nedenle alev aldı. Yangın sonucunda yükselen duman kısa sürede çevre caddeyi sarmaya başladı.

KÜTÜPHANEDE YER ALAN KÖPEKLER KURTARILDI

Yangını gören çevre sakinleri hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen S.K., bahçede kulübe içerisinde av köpeği besliyordu. Yoğun duman arasında kalan köpeklerini kurtarmak için içeri giren Y.K., can havliyle köpekleri kucaklayarak dışarı çıkardı ve onları sağ salim kurtardı.

İTFAİYE MÜDAHALESİYLE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek kontrol altına aldı. Olay sonucunda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.