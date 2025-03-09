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Erbaa’daki Zincirleme Kazada 2 Kişi Yaralandı

ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Tokat’ın Erbaa ilçesinde gerçekleşen zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Erbaa’nın Erek Mahallesi’nde yer alan Karayaka Bulvarı’nda gerçekleşti. İddialara göre, E.B. yönetimindeki 60ACF 530 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, aynı yönde ilerleyen B.Ç. idaresindeki 60 BM 218 plakalı BMW marka araca arkadan çarptı.

KAZADA YARALANANLAR VE DURUM

Çarpmanın etkisiyle lüks otomobil, önünde seyan eden M.H. yönetimindeki 60 EJ 745 plakalı kamyonete çarptı. Bu zincirleme kazada, otomobiller hurdaya dönerken, E.B. ve E.Ç. yaralandı. Yaralılar, Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

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