Erbaa Narince Yaprağı, Zirai Don Sonrası

ZİRAİ DONUN ETKİSİNE RAĞMEN NARİNCE YAPRAĞI PAZARDA

Tokat’ta meydana gelen zirai dona karşın, Erbaa ilçesinin coğrafi işaretli ürünü Narince yaprağı üreticilerin çabalarıyla pazardaki yerini almaya devam ediyor. Erbaa’da yetiştirilen ve kalitesiyle Türkiye genelinde dikkat çeken Narince bağ yaprağı, bu yıl zirai don nedeniyle biraz geç olgunlaşsa da üreticilerin çabasıyla yeniden pazara girdi. İl genelinde yaşanan don olaylarının ardından zarar gören bağlar, havaların ısınmasıyla toparlanarak yaklaşık bir ay gecikmeyle yaprak vermeye başladı. Gecikmeli olmasına rağmen toplanan yapraklar, Erbaa pazarında tezgahlar üzerindeki yerini alırken, hem üreticiler hem de alıcılar arasında farklı değerlendirmeler gündeme geldi. Tüm zorluklara rağmen, Erbaa Narince yaprağı, üreticilerin emekleri ve bölgenin tarımsal dayanıklılığı sayesinde sofralara ulaşmaya başladı. Kalitesiyle tanınan bu yaprak, bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanındaki mutfaklarda yer alacağa benziyor.

FİYATLARDAKİ DEĞİŞİMLER VE ÜRETİCİ GÖRÜŞLERİ

Bağpınar köyünden yaprak üreticisi Kürşat Çağlar, bu yılki üretim şartlarının oldukça zor geçtiğini ifade ediyor ve “Yevmiyeler pahalı, alıcı ucuzdan almak istiyor, çiftçi yüksekten satmak istiyor. Basılmış yaprak bidonları 1.500 TL, basılmamış yaprak ise 150 ile 180 TL arasında satılıyor” diyor.

ALICI SAYISINDA AZALMA FİYATLARI ETKİLEDİ

Toptan yaprak alıcısı Mustafa Yanık ise sezona bayram haftasında yoğun bir şekilde başladıklarını belirtiyor ve “Bayram haftası dolayısıyla piyasa biraz hareketliydi; fiyatlar 150-180 lira arasında gidiyordu. Ancak bu hafta alıcı sayısı azalınca fiyatlar biraz geriledi. Bu seviyelerde oturacağını düşünüyoruz” şeklinde açıklamada bulunuyor.