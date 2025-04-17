Erbaa Orman İhalelerinde Yolsuzluk İddiası

GÖZALTILAR YAPILDI

Tokat’ın Erbaa ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü çalışanlarının orman ihalelerinde yolsuzluk yaptığı iddiaları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Erbaa Orman İşletme Müdürü İ.Y. ve diğer 6 kişi gözaltına alındı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde gizlilik kararı bulunan bu soruşturma çerçevesinde operasyon gerçekleştirdi.

ŞÜPHELİLERİN SAYISI AÇIKLANDI

Yapılan araştırmalar sonucunda, gözaltına alınan toplam 7 kamu görevlisi arasında Erbaa Orman İşletme Müdürü, 3 orman işletme şefi, 2 muhasebe memuru ve 1 işçi bulunuyor. Şüphelilerin, orman ihalelerinde usulsüzlük yaparak maddi menfaat sağladığı iddia ediliyor. Gözaltına alınan kişilerle ilgili adli işlemler ise devam ediyor.