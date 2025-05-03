Erbaaspor, Serik Belediyespor’a 0-6 mağlup oldu

ERBAASPOR – SERİK BELEDİYESPOR MAÇ RAPORU

Erbaaspor, 2’nci Lig Kırmızı Grubundaki önemli karşılaşmasında Serik Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Maç, Erbaa İlçe stadyumunda oynandı. Hakemlik görevini Adnan Deniz Kayatepe üstlendi ve yardımcıları Emre Akkaya ile Buğra Can Semercioğlu oldu.

MAÇIN SONUCU VE GOLLER

Karşılaşma sonucunda Serik Belediyespor, Erbaaspor’u 6-0 mağlup ederek 74 puanla Kırmızı Grup şampiyonu oldu ve 1’inci Lig’e yükseldi. 12’nci dakikada gelişen bir Serik Belediyespor atağında Gökhan Payal’ın ceza sahasında Enes Soy’a yaptığı faul sonrası hakem penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Enes Soy, topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

21’inci dakikada Gökhan Karadeniz’in köşe vuruşunda Sefa Narin’in vuruşu ile farkı 2’ye çıkardı. 24’te ise Sefa’nın kendi yarı alanından gönderdiği toptan faydalanan Enes Soy, kaleciyi geçerek skoru 3-0 yaptı. 35’inci dakikada ise yine Enes Soy, savunmadan seken topu bitirerek durumu 4-0’a getirdi. İlk yarı, 4-0 sona erdi.

Maçın ikinci yarısında 77’nci dakikada Erbaaspor’dan Oğuz Han Aynaoğlu’nun ceza sahasına gönderdiği toptan Onurcan Güler’in şutu savunmadan döndü. 81’inci dakikada Serik Belediyespor, hızlı bir atakla Erkan Eyibil ile durumu 5-0 yaptı. Son dakikada, 89’uncu dakikada Cem’in vuruşuyla Silik Belediyespor skoru 6-0 yaptı.

MAÇIN DİĞER DETAYLARI

Maçta yaşanan birkaç sarı kart olayı oldu. Serik Belediyespor’dan Onur Karakabak, maç boyunca disiplin cezası aldı. Bu skorla Serik Belediyespor, 1’inci Lig’e yükselme başarısını elde ediyor ve büyük bir sevinç yaşadı. Erbaaspor ise ligin son haftalarını geride bıraktı ve bu sonuçla sezonu tamamladı.