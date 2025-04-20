Erbaaspor, Somaspor’u 6-3 Yendi

MAÇIN DETAYLARI

İlçede oynanan karşılaşmada, 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Erbaaspor, sahasında Somaspor’u 6-3 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta hakemlik görevini Mikail Cihangir, Mücahit Değermenci ve Gökhan Salduz üstlendi.

Dk. 24’te Erbaaspor’dan Mustafa Şengül, kullanılan serbest vuruş sonrası ceza sahasında topu ağlarla buluşturdu ve takımını öne geçirdi: 1-0. Devamında, Dk. 28’de Oğuz Han Aynaoğlu, kalecinin sağından topu filelere gönderdi ve farkı ikiye çıkardı: 2-0. Ancak, Dk. 36’da Hasan Ali Adıgüzel kafa vuruşu ile Somaspor’un ilk golünü kaydetti. Dk. 40’ta Emre Gürsel Hürcan’ın pasında yine Hasan Ali, sert bir şutla skoru 2-2’ye getirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA TEMPO ARTTI

İkinci yarının başlama düdüğü ile birlikte, Dk. 49’da Oğuz Han Aynaoğlu, aldığı pasla tekrar öne geçirdi: 3-2. Ancak Dk. 51’de Rahmi, kaleci ile karşı karşıya kaldığında eşitliği sağladı: 3-3. Dk. 53’te Mehmet Sıddık İstemi’nin pasında Oktay, Erbaaspor’u yeniden öne geçirdi: 4-3. Dk. 75’te Mehmet Sıddık İstemi, son bir atakla farkı iki gole çıkardı: 5-3. Dk. 86’da Onurcan, aldığı pasla son noktayı koyarak skoru 6-3 yapmayı başardı.

Karşılaşma Erbaaspor’un 6-3 galibiyeti ile sona erdi.