Erbain Merasimi, Hz. Hüseyin’in Anması

HZ. HÜSEYİN’İN ŞEHADETİNİN YIL DÖNÜMÜ

İstanbul’da, Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin’in şehadetinin 40’ıncı gün dönümü dolayısıyla ‘Erbain Merasimi’ yapıldı. Merasim, Halkalı Merkez Mahallesi’ndeki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde düzenlendi. Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti, şiirler, tiyatro gösterisi ve meddah Şehruz Habibi’nin mersiye dinletisi gibi etkinlikler yer aldı. Törene Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, Küçükçekmece Belediye Başkan Vekili Medet Polat, Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, Cem Vakfı Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanı Mesut Yıldırım ve birçok davetli katıldı.

HAK VE BATAL SAVAŞI

Programda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Bu matemi birlikte anıyoruz burada. Unutmamamız gereken bir şey var. Kerbela’daki olay, Kerbela’da bitmedi. Hakla batılın savaşı çünkü. Bu, kıyamete kadar devam edecek. İşte bizlere düşen, Hz. İmam Hüseyin sevdalıları olarak, onun yolundan ayrılmayacağız. Hakk’ı bileceğiz. Batıla karşı çıkacağız. Birlik halinde olacağız” dedi.

KERBELA’DAN DERS ÇIKARMAK GEREKEN BİR KONU

Cem Vakfı Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanı Mesut Yıldırım ise, “Bugün burada toplanmamızın sebebi, İslam tarihinin en büyük kırılma noktalarından biri olan Kerbela hadisesini anlamak. Sadece anlamak değil, ondan ders çıkarmaktır. Çünkü Kerbela yalnızca tarihin bir sayfasından kalmış bir olay değil. Her çağda, her toplumda, her insanın vicdanında yeniden ve yeniden yaşanan bir hakikat sahnesidir. Hz. Hüseyin 10 Muharrem’den mübarek başı bedeninden ayrıldığından, zalimin zulmü sona ermedi. Aksine daha da arttı. Tarih boyunca hak ve adalet yolunu seçen peygamberler, veliler, erenler, akıl ve hikmet sahibi alimler aynı baskının, aynı zorbanın hedefi oldular. Çünkü zalimin isteği zulmetmektir. Masumun ve mazlumun fıtratı ise hakkı savunmaktır. Kerbela bize şunu öğretti. İnsanlar ikiye ayrılır. Bir tarafta Hz. Hüseyin’in yolunu seçenler vardır. Adaleti, merhameti, hakikati, rızalığı rehber edilenler vardır. Diğer Yezit’in yolunu tutanlar vardır. Zulmü, haksızlığı, çıkarı zorbalığı tercih edenler vardır” diye belirtti.