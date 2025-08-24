Erbakan, 2026’da erken seçim istedi

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Hükümetin, iktidarın bundan sonra bu millete yapacağı en büyük iyilik, 2026 yılı ilkbaharında erken seçim sandığını vatandaşın önüne koymaktır” açıklamasını yaptı. Kara yoluyla Çorum’a gelen Erbakan, burada Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen 3’üncü Olağan İl Kongresi’nde partililere hitap etti. Erbakan, 2026’nın ilkbaharında sandığın milletin önüne gelmesini talep ederek, “O zaman bakın görün ülke nasıl yönetiliyor, ekonomi nasıl yönetiliyor, dış politika nasıl yönetiliyor hep birlikte görelim Allah’ın izniyle” şeklinde konuştu.

İKTİDARDA BOLLUK VE BEREKET

Erbakan, iktidara geldiklerinde bolluk ve bereket döneminin başlayacağının altını çizerek, “Yeniden Refah Partimizin kitabıyla ortaya koyduğu milli kaynak paketlerimizi üreteceğiz ve bütün bu imkanlarla iki yakamızı bir araya getirmiş olacağız” dedi. Denk bütçe sağlanması sayesinde 50 milyar dolar faiz ödemesinden kurtulacaklarını ifade eden Erbakan, “İşte bütün bunlardan kurtulduğumuzda, imtiyazlı holdinglere, israfa ve faize giden kaynaklar kurtarıldığında, bir de milli kaynak paketleriyle üzerine kaynak üretildiğinde yıllık 200-250 milyar dolarlık bir imkana sahip olacağız” diye ekledi. Ayrıca bu imkanı “önce millet” anlayışıyla asıl sahibi olan millete aktaracaklarını belirtti ve “İşçiye, memura, emekliye, çiftçiye, köylüye, KOBİ’lere, sanayiciye, girişimciye ‘önce millet’ diyeceğiz ve bu imkanla milletin yüzünü güldüreceğiz” ifadelerini kullandı.

KONGREDE YENİ GÖREV DAĞILIMI

Kongreye Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Aşıla, Bülent Osman Osmanağaoğlu ve Melih Güner de katıldı. Kongre sonucunda Nuri Kuşçu yeniden il başkanı olarak seçildi.