Erbakan: 28 Şubat kokuları geliyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 6’lı masaya tepki gösterdi ve 28 Şubat kokusu geldiğini söyledi.

Başörtüsü anayasa teklifi tutumuyla 6’lı masaya tepki gösteren Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan, “6’lı masadan 28 Şubat kokuları geliyor” değerlendirmesi yaptı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan “Anadolu Buluşmaları” programı çerçevesinde Konya’da, bir otelde düzenlenen programda partililerle bir araya geldi.

Erbakan burada yaptığı konuşmada, 6’lı masadan 28 Şubat kokuları geldiğini ileri sürerek, “Neden böyle söylüyorum, Kılıçdaroğlu birkaç ay önce bir söz attı ortaya dedi ki, ‘madem bu kadar samimisiniz, gelin bu başörtüsü yasağını ortadan kaldırmak için yasal düzenleme getirelim, başörtüsüne yasal teminat getirelim’ dedi. İktidar da, peki dedi. Hatta yasal yetmez, anayasal bir teminat getirelim dedi. Biz de bunu destekledik, ‘evet çok doğru anayasa ile teminat altına almak lazım, bu işi garantiye almak lazım’ dedik. İktidar bu anayasa teklifi ile görüşmek isteyince, bu sefer bu meclisteki muhalefet partileri topu taca atmaya başladı. İş ciddiye binince randevu vermem, görüşmem, çeşitli bahanelerle. Kanuni teminat diyordunuz, iktidar da bu yolda bir adım attı. Şimdi ne oldu da buna karşı çıkmaya başladınız? Biz o zaman demiştik, CHP’nin samimiyet sınavından geçmesi lazım ama biz bu sınavdan geçeceğini hiç zannetmiyoruz demiştik ve dediğimiz gibi oldu.” dedi.

“ÇÖZÜMSÜZLÜKTEN BAŞKA BİR ŞEY GETİRMEYECEK”

Genel Başkan Erbakan, “Mevcut iktidarı tek adam rejimi diyerek eleştirdiler şimdi sen yağmurdan kaçarken doluya tutuluyorsun. Kendileri ne diyorlar? ‘Milletin seçtiği bir Cumhurbaşkanı olacak, bu Cumhurbaşkanı alacağı kararlarda 6 tane parti başkanından icazet alacak, onların izni olmadan hiçbir şey yapamayacak. Bazıları bu sisteme 7 kocalı hürmüz modeli diyorlar. Biz o kadar ileriye gitmeyelim ama 7’li eş Cumhurbaşkanlığı sistemi, bu kaostan, karmaşadan başka ne getirir. Cumhurbaşkanını millet seçmiş, anayasada yetkisi var, bunu kullanacak ülkeyi yönetecek, her adımında 6 tane insanın gönlünü alması lazım, onlardan onay alması lazım. 7’li eş Cumhurbaşkanlığı sistemi çözümsüzlükten başka bir şey getirmeyecek. Kaldı ki, hukuka ve anayasaya aykırı, böyle bir yetki tanımlanmamış anayasada. Cumhurbaşkanını millet seçtikten sonra ülkeyi yönetir ve o yetkiyi kullanır. Anayasada olmayan bir yetkiyi ortaya çıkartmaya çalışan, en son da ağızlarındaki baklayı çıkarttılar ve garabet bir sistem, çözümsüzlükten başka bir şey değil” ifadelerini kullandı.