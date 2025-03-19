Erbakan’dan İmamoğlu’na Destek Mesajı

YENİDEN REFAH PARTİSİ’NDEN DESTEK AÇIKLAMASI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İBB’ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması çerçevesinde gözaltına alınmasına ilişkin bir destek mesajı paylaştı. X hesabı üzerinden konuyla ilgili bir açıklama yapan Erbakan, “İstanbul Adliyesi’ne çağırdığınızda gelecek bir belediye başkanının, kaçak ya da kaçacak muamelesi yapılarak sabaha karşı evinden gözaltına alınması adeta hukukun kapısını kırmaktır” dedi.

HUKUKSUZLUKLARIN YENİLENMESİNE TAHAMMÜL YOK

Erbakan, geçmişte yaşanan hukuksuzlukların başkalarına da yaşatılmasının haklı bir tutum olmadığını ifade ederek, “Siyaseti de, adaleti de ezip geçen bu tutum, ‘hukuk devleti’ni tasfiye edip ‘savcılar ve yargıçlar devleti’ne geçişin özetidir” şeklinde konuştu. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın terör örgütü ile ilişkilendirilmesini eleştirdi ve bu durumun “tezat oluşturan bir durum” olduğunu belirtti.

HUKUK VE ADALETİ SAVUNUYORUZ

Yeniden Refah Partisi olarak her zaman hukuktan ve adaletten yana bir tavır aldıklarını vurgulayan Erbakan, “Demokratik yollardan tecelli eden millet iradesine sahip çıkıyoruz. Aksi ispat edilinceye kadar masumiyetin esas olduğu temel hukuk karinesini hatırlatıyoruz” dedi. Türkiye’nin adalet sisteminin temelinin sarsılmasının, ekonominin güven ve istikrar arayışını olumsuz etkileyeceğine dikkat çekti ve “Türk toplumunun ayarlarıyla oynamanın kimseye bir faydası yoktur” diye sözlerini tamamladı.