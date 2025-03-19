Erbakan’dan İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasına Tepki

ERBAKAN’DAN İMAMOĞLU AÇIKLAMASI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını eleştirdi. Erbakan, bu durumu “Siyaseti de adaleti de ezip geçen bu tutum, ‘hukuk devleti’ni tasfiye edip ‘savcılar ve yargıçlar devleti’ne geçişin özetidir.” şeklinde tanımladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “çağrıldığında İstanbul Adliyesine gelecek bir belediye başkanının, kaçak ya da kaçacak muamelesi yapılarak sabaha karşı evinden gözaltına alınmasının adeta hukukun kapısını kırmak olduğunu” ifade etti.

GEÇMİŞTE YAŞANAN HUKUKSUZLUKLAR

Erbakan, mevcut hukuksuzlukların geçmişte yaşananlarla birleştirilerek başkalarına da yaşatılmasının adil bir tutum olmadığını savundu. O, “Siyaseti de adaleti de ezip geçen bu tutum, ‘hukuk devleti’ni tasfiye edip ‘savcılar ve yargıçlar devleti’ne geçişin özetidir.” dedi. Ayrıca, “Terör örgütü elebaşıyla diyalog kurulan bir dönemde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını aynı terör örgütü ile ilişkilendirmek de ayrıca tezat oluşturan bir durumdur.” diye ekledi.

HUKUKTAN YANA TAVIR

Yeniden Refah Partisi’nin her zaman hukuktan ve adaletten yana bir duruş sergileyeceğinin altını çizen Erbakan, demokratik yollarla ortaya çıkan millet iradesine sahip çıkacaklarını belirtti. “Aksi ispat edilinceye kadar masumiyetin esas olduğu temel hukuk karinesini hatırlatıyoruz.” dedi. Erbakan, Türkiye’nin adaletini sarsmanın, ekonomik güven ve istikrar arayışına zarar vereceğini vurguladı.