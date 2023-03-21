Erbakan Millet İttifakı’na katılmadı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Millet İttifakı’na katılmayacaklarını duyurdu.

Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı’na katılıp katılmayacağı belli oldu. Açıklama yapan Genel Başkan Fatih Erbakan, “Parti ile yaptığımız istişareler ile birlikte milletvekili seçimlerine herhangi bir ittifaka dahil olmadan müstakil olarak gireceğiz” ifadelerini kullandı ve Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru kararını açıkladı.

Tüm Türkiye 14 Mayıs için geri sayıma geçti, seçime 55 gün kala Ankara’da hareketlilik arttı. Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri öncesi ittifakların masayı genişletme çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda harekete geçen AK Parti heyeti, geçtiğimiz günlerde Yeniden Refah Partisi ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partililer ile görüştü.

Cumhur İttifakı’na katılıp katılmayacağına ilişkin son kararı Fatih Erbakan kamuoyu ile paylaştı. Erbakan, “Yetkili kurullarımız ve teşkilatlarımızla gerçekleştirdiğimiz çok kapsamlı ve detaylı müzakereler sonucunda 14 Mayıs seçimlerinde herhangi bir ittifak içerisine girmeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

Fatih Erbakan’ın açıklamalarında öne çıkanlar;

“Yeniden Refah Partimiz kısa zamanda büyük bir yol almıştır. Milli Görüş sancağı asla yere düşmeyecektir. Yeniden Refah Partisi yapıcı muhalefet anlayışıyla, Milli Görüş çizgisinden asla ödün vermeyen vakarlı duruşuyla çok kısa sürede milletimizin teveccühüne mashar olmuştur.

“FİLM YENİ BAŞLIYOR”

Aynı heyecanla bugün de yeniden Refah Partimiz yoluna emin adımlarla devam etmektedir. Bu yürüyüşte Partimiz kısa zamanda büyük mesafe almıştır. Kamuoyu bunun bilincindedir. En son 6 Kasım’da Ankara Arena’da gerçekleştirdiğimiz kongremiz 65 bin insanın katılımıyla Türk siyaset tarihine geçen bir kongre olarak geçti. Çok ciddi bir siyasi aktör olarak ciddi siyasi güç olarak girdiğimizin açık göstergesidir. Erbakan hocamız vefat ettiği zaman film bitti zannetmeyin demiştik, film yeni başlıyor.

Milletimiz Yeniden Refah Partisi’ni özlemektedir, istemektedir. Türkiye ile ilgili somut çözüm önerilerimiz hazır. İlk 100 gün icraatlerimiz kitabımız hazır. Milletimizin yüzünü yine refah ile güldüreceğiz.