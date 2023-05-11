Erbakan: Kılıçdaroğlu batı hayranı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nu batı hayranı olmakla suçladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, CNN Türk’ten Göksu Öngören Özgür’e açıklamalarda bulunuyor.

Erbakan’ın açıklamalarından satır başları şöyle; Batı ile tek taraflı bir yakınlaşmanın uygun olmadığını milli görüş olarak biz yıllardan beri söylüyoruz. Türkiye’nin tarihten gelen misyonu gereği İslam alemine öncülük etmesi, liderlik etmesi 57 müslüman ülkenin öncüsü olarak bu müslüman ülkelerin potansiyelinde istifade edilmesinin sağlaması gerekir. Tabi Rusya ile de bir denge politikası yürütmesi gerekir.

Rusya ile Batı arasında bir tarafı tercih edip tamamen oraya angaje olmak bizim düşüncemize göre uygun bir davranış değil. Rusya ile Batı arasında Türkiye hem de İslam aleminin de potansiyelini arkasına alarak daha da güçlü bir şekilde denge politikası yürütmesi lazım.

Bir defa Rusya ile ciddi bir enerji ilişkimiz var. Oradan enerji ithalatımız var. Ciddi bir tarım ürünleri ihracatımız var. Rusya’nın çok ciddi turist katkısı Türkiye’ye oluyor. Böyle bir noktada ‘Rusya’ya yaptırım uygulayalım’, ‘Rusya’yı elimizin tersiyle itelim’, ‘Batı’ya tamamen entegre olalım’ anlayışı uygun bir anlayış değil. Türkiye’nin menfaatleri için de uygun değil.

Sayın Kılıçdaroğlu’nun seçim öncesinde Amerika’da bir takım gizli görüşmeleri, sonrasında İngiltere’de Londra’da yaptığı görüşmeler ve tabi yine 7’li masanın bir Genel Başkanı ‘Biz öyle bir mutabakat metni yaptık ki Avrupa bize aferin diyecek’ diyerek Avrupa’ya, Batı’ya olan hayranlık ve bağlılığını ifade etmesi bunların aslında bir devamı, ‘Biz Amerikan, NATO, Batı ne derse onu yapacağız’ anlayışı.