Erbakan, Müslüman Ülkeleri Birleştirilecek Dedi

MÜSLÜMAN ÜLKELERİN STRATEJİK KAYNAKLARI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kocaeli 3. Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşmada, “Müslüman ülkeler ellerindeki imkanları, stratejik kaynakları zulme ve sömürüye karşı yaptırım gücü olarak kullanacaklar. Bunları yaptırım gücü olarak kullandığımız zaman Amerika’nın da İsrail’in de bu zulümlere son verip bizimle masaya oturmaktan başka çaresi kalmayacak.” dedi. Erbakan, Gazze’de yaşanan dram üzerinde durarak, tüm dünyadaki ezilenlerin dertlerini benimsediklerini ifade etti. Merhum başbakan Necmettin Erbakan’ın belirlediği D-60 hedefine ulaşması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye’nin öncülüğünde 57 Müslüman ülkenin bir araya gelerek ortak hareket etmesi ve karar almasının önemine değindi.

Erbakan, Müslüman ülkelerin sahip olduğu doğal zenginlikleri de gündeme getirdi. “Cenab-ı Allah bu Müslüman ülkelere dünyanın en büyük nimetlerini vermiş. Dünyadaki petrolün üçte ikisi Müslüman ülkelerin elinde. Dünyadaki doğal gazın yüzde 55’i Müslüman ülkelerin elinde. Dünya su kaynaklarının yarısı Müslüman ülkelerin elinde. Dünyadaki uranyum kaynaklarının yüzde 40’ı Müslüman ülkelerin elinde.” diyerek sürdü. Uranyum olmadan nükleer enerji elde etmenin mümkün olmadığını belirten Erbakan, doğal gaz, petrol ve su olmadan yaşamın devam etmesinin de imkansız olduğunu vurguladı. Bu imkanları zulme karşı müdahale edici bir güç olarak kullanmanın önemine dikkat çekti.

Erbakan, hedeflerinin bu zenginlikleri kullanarak yeni bir düzen oluşturmak olduğunu ifade etti. “2 milyarlık İslam aleminin alım gücü, muazzam pazar potansiyeli, petrolün, suyun ve doğal gazın yaptırım gücü, uranyumun, lityumun, diğer stratejik madenlerin yaptırım gücü, bunlar ortaya konulduğu zaman Amerika’yı da İsrail’i de dize getireceğiz ve böylece Gazze’deki, Arakan’daki, Keşmir’deki, Doğu Türkistan’daki kardeşlerimizin kurtuluşunu da Türkiye’den başlatacağız.” dedi. Kongrede, Ahmet Emre Aydın yeniden il başkanlığına seçildi.