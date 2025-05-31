Erbakan, Müslüman Ülkelerle İşbirliği Vurguladı

GAZZE, KEŞMİR VE DOĞU TÜRKİSTAN’IN ÖNEMİ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Gazze, Keşmir, Doğu Türkistan kurtuluşa ermeden, bizim de rahat ve huzurlu olmamız mümkün değildir.” açıklamasında bulundu. Erbakan, partisinin 4. Olağan İl Kongresi’nde Erzurum’un Palandöken ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiği konuşmada, Türkiye’nin daha yaşanabilir bir ortam yaratma hedefini vurguladı. Müslüman ülkelerin sahip olduğu doğal zenginliklere ve partisinin D-60 politikasına dikkat çekerek, bu bölgelerin kurtuluşu için Türkiye’nin rehberliğinde 57 Müslüman ülkeyi bir araya getirmeyi planladıklarını ifade etti.

MÜSLÜMAN ÜLKELERİN ZENGİNLİKLERİ

Erbakan, “Bu Müslüman ülkelere çok önemli stratejik kaynaklar vermiş. Dünyadaki petrolün 3’te 2’si bu Müslüman ülkelerin elinde.” diyerek, su, doğal gaz ve uranyum kaynaklarının da büyük bir kısmının Müslüman ülkelerde bulunduğunu dile getirdi. Afganistan dahil birçok yerde büyük değerli madenlerin varlığına işaret eden Erbakan, bu zenginliklerin ortak hareketler ile zulme karşı bir yaptırım gücü olarak kullanılmasını amaçladıklarını belirtti.

HEDEFLER VE ÜYE BÜYÜMESİ

Dünyanın hiçbir yerinde doğal gaz, su ve petrol olmadan yaşamın sürdürülemeyeceğini vurgulayan Erbakan, geçmişte D-8’i kurarak D-60 hedefini belirlediğini hatırlattı. Bu kaynakları zulme karşı bir güç olarak kullanarak Gazze, Arakan, Doğu Türkistan ve Keşmir’deki insanları kurtarmak niyetinde olduklarını söyledi. Yeniden Refah Partisi’nin üye kaydı açısından önemli bir başarı sağladığını belirterek, “Oy oranı bakımından Türkiye’nin 3. büyük partisi haline geldik.” dedi. Bu başarıyı daha da ileri taşımayı ve Milli Görüşü iktidara taşımayı hedeflediklerini dile getirdi.

EKONOMİK SORUNLARA DİKKAT

Türkiye’nin en büyük probleminin ekonomi olduğunu ifade eden Erbakan, halkın geniş bir kesiminin açlık ve yoksulluk sınırının altında gelir düzeyine sahip olduğunu belirtti. Kongrede mevcut başkan Ahmet Mustafaoğlu, yeniden İl Başkanlığına seçildi.