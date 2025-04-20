Erbakan, Türkiye’de Barış ve Kardeşliği İstiyor

PARTİ KONGRESİNDE YENİ HEDEFLER VURGULANDI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Trabzon’daki 3. Olağan İl Kongresi’ne katılım gösterdi. Etkinlik, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Erbakan, konuşmasında Yeniden Refah Partisinin siyaset anlayışı ile halkın gönlünde yer edindiğini ifade etti.

KÜRESEL GÜÇLERE KARŞI MİLLETİ SAVUNMA

Erbakan, partinin dış güçler ve küresel odakların yanında değil, ülkesinin ve milletinin yanında olduğunu belirtti. “Bunun böylece bilinmesi lazım. Küreselcilerin, dış güçlerin asıl rahatsız olduğu parti de Yeniden Refah Partisidir ve milletimiz de bu gerçeği görüyor,” diyerek, partilerine olan desteğin arttığını vurguladı. Son yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi’nin yüzde 7 oranında oy aldığını ve Türkiye’nin üçüncü büyük partisi haline geldiğini söyledi. “Aziz milletimize burada bir kez daha teşekkür ederken diyoruz ki bizler de sizin bu güveninize ve bu teveccühünüze layık olacağız, daha çok çalışacağız, yüzde 7’yi, 17’ye, 27’ye, 57’ye çıkaracağız ve milli görüşü iktidar yapacağız,” dedi.

HUZUR VE KARDESLİK İÇİN ÇALIŞMA VURGUSU

Yeniden Refah Partisi olarak tüm siyasi partiler gibi terörsüz bir Türkiye hedeflediklerini dile getiren Erbakan, “Barışın ve kardeşliğin hakim olduğu, huzur ve barış iklimine sahip olan bir Türkiye’yi herkesten çok istiyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca, Erbakan hocanın sözlerine atıfta bulunarak, Türk ve Kürt kardeşliğinin önemini her fırsatta hatırlattıklarını belirtti.

PARTİ İÇİ DEĞİŞİM VE YENİ ATAMALAR

Kongrede, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcıları Cemil Çolak ve Mehmet Altınöz de konuşmalar yaptı. Ayrıca, mevcut başkan Süleyman Pulat, Yeniden Refah Partisi Trabzon İl Başkanlığı’na seçildi.