Erbakan, Türkiye’nin Sırası Geldiğini Belirtti

ISRAİL’İN SALDIRILARI VE TÜRKİYE’NİN DURUMU

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail’in İran’a yönelik saldırısının ardından sıranın Türkiye’ye geleceğini belirtti. Erbakan, “Sıra Türkiye’ye geliyor değerli kardeşlerim. Eğer bugün İslam alemiyle birlik beraberlik içerisinde üzerimize düşenleri yapmazsak gerekli adımları atmazsak İslam ülkeleriyle beraber ayağa kalkıp bu şımarık ve azgın Siyonistlere anladığı dilden cevap vermezsek er ya da geç bu belalar bizim başımıza gelecek, Allah muhafaza buyursun ve o zaman bize yardımda bulunacak destek olacak bir ülke de bulamayacağız” dedi. Erbakan, partisinin 3’üncü olağan il kongresinde, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konferans salonunda partililere seslendi.

İRAN’A YAPILAN SALDIRIYLA BAĞLANTILI GÖRÜŞLER

Erbakan, İsrail’in İran’a yaptığı saldırılara tepki gösterdi. “Dost ve kardeş komşu ülke İran’a azgın ve şımarık bir saldırıda bulundular. Arkasından Siyonizmin kovboyu Trump, rahmetli Erbakan hocamızın ifadesiyle terbiye edilmemiş bir aygır gibi dün gece İran’a saldırıda bulunmaya kalktı” şeklinde konuştu. Erbakan, Ortadoğu’daki süreçleri ele alarak, Irak’ın işgal edilmesinden Suriye’deki gelişmelere kadar birçok olayın Türkiye için bir tehlike oluşturduğunu vurguladı.

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNE YÖNELİK KAYGILAR

Erbakan, sıranın Türkiye’ye geleceğini tekrar dile getirerek, “Rahmetli Erbakan hocamızın söylediği gibi sıra Türkiye’ye geliyor değerli kardeşlerim. Eğer bugün İslam alemiyle birlik beraberlik içerisinde üzerimize düşenleri yapmazsak… er ya da geç bu belalar bizim başımıza gelecek” dedi. Türkiye’nin Büyük Ortadoğu Projesi’nden çekilmesi gerektiğini söyleyen Erbakan, sıranın Türkiye’ye geldiğinin altını çizdi.

ASKERİ ÜSLERİN KAPATILMASI GEREKEN KONULARDAN

Adana’daki İncirlik Hava Üssü ile Malatya’daki Kürecik Radar Üssü’nün kapatılmasını savunan Erbakan, “Amerika’ya bir ders verilmesi bakımından bizim şehit kanıyla sulanmış topraklarımızda Adana İncirlik’teki Amerikan üssünün bir an evvel kapatılması lazım” ifadesini kullandı. Ayrıca, bu üslerin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolü altına alınması gerektiğini vurguladı. Erbakan, Müslüman ülkelerin İstanbul’da bir zirveye toplanması gerektiğini ve bu zirvede askeri müdahalenin de tartışılması gerektiğini dile getirdi.

GELECEK TEHLİKELER VE GEREKEN ADIMLAR

Erbakan, “Bugün değilse ne zaman değerli kardeşlerim. Ateş bize de gelir, bize de saldırırlar zaten geliyorlar. Bu planların gidişatına baktığınız zaman 5 ila 10 sene içerisinde sıra Türkiye’ye gelecek” diye konuştu. Yarın gerçekleşeceklere karşı hazırlık yapılması gerektiğini belirten Erbakan, eğer İran’da gereken tavırlar alınmazsa Türkiye’nin büyük bir tehlikeyle karşılaşabileceğine dikkat çekti.