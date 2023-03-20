Erbakan’dan ittifak açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçimlerde cumhurbaşkanlığı için kendisinin yarışacağını açıkladı.

Seçim takvimi işlerken, görüşme trafiği hızlandı. Gözler, ittifakların hangi partilerden oluşacağına çevrildi.

Cumhur İttifakı ile Yeniden Refah Partisi arasında geçen hafta bir görüşme yapılmıştı. Yeniden Refah Partisi’nin ittifaka katılım ile ilgili kararı belli oldu.

Partinin genel başkanı Fatih Erbakan şu sıralar konuyla ilgili bir açıklama yapıyor:

“Yetkili kurullarımız ve teşkilatlarımızla gerçekleştirdiğimiz kapsamlı istişareler sonucunda 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan seçimlere tüm bölgelerinde herhangi bir ittifaka dahil olmadan müstakil olarak girme kararı almış bulunuyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de bendeniz bugün YSK’ya başvuru yapacağım.”