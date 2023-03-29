Erbakan’ın sözleri Karamollaoğlu’nu kızdırdı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın sözleri Saadet Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu kızdırdı.

Cumhur İttifakı’na neden katıldığı sorusu üzerine “Karşı blokta sol, komünist, sosyalist, ateist fraksiyonların bir araya geldiklerini görmemiz. FETÖ ve PKK’nın desteğini görmemiz nedeniyle karşı bloğun kazanmasına vesile olmak istemedik” ifadelerini kullanan Fatih Erbakan’a, Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu ateş püskürdü. Karamollaoğlu, “Bu kadar üç kağıtçılık olacak siz kendinizi korumaya çalışacaksınız. Bu gerçekçi olmaz.” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday gösteren 6’lı masanın üyesi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, KRT TV’de katıldığı programda Fatih Erbakan’ın sözlerine cevap verdi.

Erbakan’ı üç kağıtçılıkla suçlayan Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:

”Saçmalıyor. Bu kadar saçmalık olmaz. Kim Milli Görüş gömleğini çıkardı da siyonist gömleğini giydi. Biraz insaf et. Fatih’in bir tecrübesi yok. Cahilliğe bakın! Erbakan Hoca ilk koalisyonun SHP ile kurdu. Ne oldu da 2 gün içerisinde birden bire değişti. Bu konuda fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çamur atmak haddine değil. Terbiyesini kuşanması lazım. Niye babasının kurduğu partiyi terk etti. Adına Yeniden Refah dedi. Yeniden Refah ismini alamaz normalde. Neden aldı! Cumhurbaşkanı ona o toleransı gösterdi. Bu kadar üç kağıtçılık olacak siz kendinizi korumaya çalışacaksınız. Bu gerçekçi olmaz. ” diye cevap verdi