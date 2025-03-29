Erbaş, Denizli’de İftar Programına Katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Denizli’de düzenlenen bir cami açılışı etkinliğinde eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi tarafından organize edilen iftar programına katıldı. Eski bakanın doğduğu yer olan Denizli’nin Tavas İlçesi Pınarlar Mahallesi’nde gerçekleştirilen bu etkinlikte vatandaşlarla birlikte oruç açtı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, birlik ve beraberliğin daima sürmesini diledi.

İFTAR PROGRAMINA KATILIM

İftar yemeğine Ali Erbaş, Nihat Zeybekçi, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Milletvekilleri Cahit Özkan ve Nilgün Ök, Tavas Kaymakamı İsmail Demir, muhtarlar ve pek çok vatandaş katıldı. Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, “Bu yıl Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş’ı aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Rabbim inşallah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Böyle birliktelik içinde nice Ramazan aylarında ve bayramlarda birlikte olmayı diliyorum” dedi.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

İftar programında konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, “Bu birlik ve beraberliğinizi ilelebet devam ettirmenizi Cenabı Haktan niyaz ediyorum. Bizler, esasında bu birlik ve beraberlikle Rabbimizin bir emrini yerine getirmiş oluyoruz. ‘Sizler hepiniz Allah’ın ilmine sımsıkı sarılınız. Ayrılıp bölünmeyiniz.’ Bu Allah’ın bizlere bir emridir. İşte bu birliği ve beraberliği sağlayan bu iftar sofralarıdır. İslam’ın en güzel nimetlerindendir Ramazan ayı bizim için. Bu iftar sofralarındaki birliğimiz ve beraberliğimizi ortaya koymamızı Müslüman olamayan başka hiçbir ülkede bulamayız” şeklinde konuştu.