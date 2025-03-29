Erbaş, Denizli’de Vatandaşlarla İftar Yaptı

İFTAR PROGRAMI DENİZLİ’DE DÜZENLENDİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cami açılışı vesilesiyle geldiği Denizli’de, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi tarafından düzenlenen yemekte vatandaşlarla iftar yaptı. Şükrü – Fatma Zeybekçi Cami açılışı için Denizli’nin Tavas İlçesi Pınarlar Mahallesi’nde gerçekleştirilen iftar programına katılan Erbaş, katılımcılara Ramazan ayının değerlerinden bahsetti.

BERABERLİK VURGUSU YAPILDI

İftar programına Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yanı sıra, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Milletvekilleri Cahit Özkan ve Nilgün Ök, Tavas Kaymakamı İsmail Demir, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Nihat Zeybekçi, “Rabbim inşallah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Böyle birliktelik içinde nice Ramazan aylarında ve bayramlarda birlikte olmayı diliyorum” şeklinde ifadeler kullandı.

İSLAM’IN BİRLİK TEMELİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine değinerek, “Bu birlik ve beraberliğinizin ilelebet devam etmesini Cenabı Haktan niyaz ediyorum. Bizler esasında bu birlik ve beraberlikle Rabbimizin bir emrini yerine getiriyoruz. ‘Sizler hepiniz Allah’ın ilmine sımsıkı sarılınız. Ayrılıp bölünmeyiniz.’ Bu Allah’ın bizlere bir emridir” dedi. Erbaş, iftar sofralarının İslam’ın en güzel nimetlerinden biri olduğunu belirterek, bu tür birlikteliklerin Müslümanlıkta benzersiz olduğunu vurguladı.