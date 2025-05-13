Erbaş: Kur’an’a Başka Kitap Yoktur

KUR’AN EZBERLEMEKTE BENZERİ YOK

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu’da düzenlenen hafızlık icazet törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada, “Kur’an’ın dışında dünyada başka hiçbir kitaba başından sonuna bu şekilde ezberlenmek nasip olmamıştır” şeklinde ifade etti. Dünyada ne Tevrat ne de İncil hafızının olmadığını belirten Erbaş, “Ama milyonlarca Kur’an hafızı var. Ülkemizde icazetnamesini almış ve hak etmiş 255 bin hafızımız var” dedi.

İYİLİĞE DAVET YETKİSİ

Törende 452 hafıza icazet belgesi takdim eden Erbaş, hafızların insanları iyiliğe davet edeceğini vurguladı. “Peygamber Efendimiz (S.A.V.) buyuruyor ki, ‘Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir’ demiştir” diyen Erbaş, Kur’an-ı Kerim’in büyük bir mucize olduğunu ifade etti. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 150 bine yakın hocanın 50 bine yakınının hafız olduğunu açıklayan Erbaş, hafızların ileride dini eğitime katkıda bulunacaklarını belirtti.

EĞİTİM VE GÖREVLER

Eğitimlerini tamamladıktan sonra hafızların, Diyanet’in çeşitli alanlarında görev alacağını söyleyen Erbaş, “Mademki bu kadar emek verdiniz, yıllarınızı Kur’an’ı hıfzetmeye ayırdınız, o zaman devam. Bir yerde bırakmak yok, sonuna kadar devam edeceksiniz” ifadelerini kullandı. Geçmişteki büyük alimlerin hafızlık eğitimi aldıktan sonra diğer ilimleri öğrendiğine dikkat çeken Erbaş, hafızların müjdelerinin büyük olduğunu vurguladı.

SOSYAL SORUMLULUK VE HİZMET

Erbaş, toplumu din konusunda aydınlatmanın kanunen Diyanet İşleri Başkanlığı’na verilen bir görev olduğunu aktardı. “İnanç, ibadet, ahlak gibi konularda doğru bilgiyi ileterek toplumun donanımını artırmalısınız” şeklinde konuşan Erbaş, hafızların ömürleri boyunca insanları hayra çağıracaklarını ve iyiliğe davet edeceklerini belirtti. İcazet törenine katılanlar arasında Ordu Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, emniyet ve jandarma komutanları ile hafızların yakınları da yer aldı.