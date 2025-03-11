Erbil’de 4.8 Büyüklüğünde Deprem Paniğe Sebep Oldu

DEPREM BÜYÜKLÜĞÜ VE DERİNLİĞİ

Irak’ın Erbil kentinde gerçekleşen 4.8 büyüklüğündeki deprem, Yüksekova’da da hissedildi ve bu durum korkuya sebep oldu. Deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi ve dün akşam saat 21.03’te merkez üssü Erbil olan bir sarsıntı olarak kaydedildi. Bu sarsıntı Hakkari ve çevresindeki ilçelerde de duyuldu.

VATANDAŞLARIN TEPKİSİ VE CAMİLERDEN YAPILAN ANONS

Yüksekova’da depremin hemen sonrasında, birçok vatandaş kendini sokağa attı. Depremin etkisiyle ilçedeki birçok evin duvarlarında çatlaklar oluştu. İlçenin camilerinde depremle ilgili anonslar yapıldı ve camilerin vatandaşların kullanımına açık kalacağı duyuruldu. Yeşiltaş köyünde yaşayan vatandaşlar, evlerinin önünde ateş yakarak dışarıda beklemeyi tercih etti.