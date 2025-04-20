Erbil’de Bilim Fuarı Düzenlendi

ERBİL’DE BİLİM FUARI DÜZENLENDİ

Irak’ın Erbil kenti kapsamında Uluslararası Maarif Erbil Okulları, lise öğrencileri tarafından bir bilim fuarı gerçekleştirdi. Maarif Okulları öğretmeni Mustafa Nureddin, düzenledikleri fuarın her yıl olduğu gibi bu yıl da gerçekleştirilmesine dair açıklamalarda bulundu. Fuarda, öğrencilerin farklı bilim alanlarından 35 proje sergilediğini belirten Nureddin, hedeflerinin öğrencilerine kaliteli bir eğitim sunmak ve teorik dersleri uygulamalı hale getirmek olduğunu aktardı.

ÖĞRENCİLER GELECEĞİN YILDIZLARI OLACAK

Nureddin, “Çünkü inanıyoruz ki bugünün öğrencileri yarının parlak yıldızları olarak topluma hizmet edeceklerdir, kaliteli mühendisleri, doktorları olacaktır.” şeklinde ifade etti. Bu etkinlik, öğrencilerin bilim alanındaki yeteneklerini ortaya çıkararak, onların gelişimlerine katkı sağlıyor.