Ercan Gül, Grev İçin Toplandı

GENEL-İŞ İZMİR 2 NO’LU ŞUBE BAŞKANI AÇIKLAMALAR YAPIYOR

Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlıklar nedeniyle başladığı grev hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Gül, “İZELMAN’daki şube başkanlarımızla görüştüm, ‘şu anki talepler doğrultusunda biz bu toplu sözleşmeyi yarınlarda daha da ileriye götürmek için noktalayacağız’ dediler” dedi.

SORUN İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Kültürpark’taki İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında Gül, CHP genel başkan yardımcılarının belediye bürokratlarıyla görüştüğünü ve sorunun çözümü için çaba gösterdiğini belirtti. Yaklaşık beş aydır bu sorunu masada çözmeye çalıştıklarını vurgulayan Gül, grevin ilk gününden itibaren “eşit işe eşit ücret” talep ettiklerini de ifade etti. “İZELMAN’daki şube başkanlarımızla görüştüm, ‘şu anki talepler doğrultusunda biz bu toplu sözleşmeyi yarınlarda daha da ileriye götürmek için noktalayacağız’ dediler” şeklinde sözlerini sürdürdü.

İZELMAN’daki çalışma arkadaşlarıyla sürekli iletişimde olduklarını ve bu süreçte ellerinden geleni yaptıklarını belirten Gül, “Hiçbir şekilde sürecimize zarar verecek bir durumda bulunmadılar” ifadesini kullandı. Ayrıca, diğer şirketlerdeki toplu iş sözleşmeleri ile ilgili görüşmelerin de sürdüğünü dile getirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş arasında gerçekleştirilen toplu iş görüşmelerinden sonuç çıkmayınca sendika, 28 Mayıs gecesi greve gitme kararı almıştı.