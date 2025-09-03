Haberler

Ercan Kayhan Bıçaklı Saldırıya Uğradı

ÇAĞLAYAN’DA BİLAÇLI SALDIRI

İstanbul Adalet Sarayı’nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, akşam yemeği için gittiği restoranda bıçaklı saldırıya uğradı. Savcı Ercan Kayhan, Çekmeköy’deki restoranda oturduğu sırada 19 yaşındaki Mustafa Can G. tarafından boğazından bıçaklandı.

SALDIRI VE MÜDAHALE

Olay, saat 21.15 civarında gerçekleşti. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan savcıya müdahale edildi, ancak tüm çabalara rağmen Ercan Kayhan, olay yerinde yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayet sonrası Mustafa Can G., polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Saldırganın, savcı ile aralarında daha önceden bir husumet bulunduğu öğrenildi.

