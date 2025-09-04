Ercan Kayhan’ın Cenazesi Alındı

CENAZE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Çekmeköy’de bıçaklanarak hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak ailesine teslim edildi. Kayhan’ın cenazesinin yarın Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Küçükyalı Mezarlığı’na defnedileceği aktarıldı.

OLAYIN DETAYLARI VE ŞÜPHELİ

Olay, dün saat 21.15 sıralarında Ömerli Mahallesi’ndeki bir restoranda gerçekleşti. İstanbul Adalet Sarayı’nda Genel Soruşturma Bürosu’nda görev yapan Ercan Kayhan, daha önce arasında husumet bulunan Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan acil sağlık ekipleri, Kayhan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, Mustafa Can Gül’ü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

KATİL ZANLISININ GEÇMİŞİ

Cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu’na giden ailenin avukatı, Ercan Kayhan’ın katil zanlısı Mustafa Can Gül’ü liseye kendisinin kaydettirdiğini ve ona uyuşturucu kullanmaması konusunda nasihatte bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, Gül’ün olayın gerçekleştiği restoranda çalışmak istediği ancak iş yeri sahibi tarafından işe alınmadığı bilgisi paylaşıldı.