Ercan Kayhan Ve Mustafa Can G

FOTOĞRAF KARESİ ORTAYA ÇIKTI

Savcı Ercan Kayhan ile kendisini katleden Mustafa Can G.’nin birlikte bulunduğu bir fotoğraf karesi gün yüzüne çıktı. Çekmeköy Ömerli Mahallesi’nde akşam saatlerinde, İstanbul Adalet Sarayı’nda görevli olan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, daha önce aralarında husumet bulunan Mustafa Can Gül tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

ÖNCEKİ BAĞLANTILARI GÖRÜNTÜLENDİ

Bu olayın ardından, katil Mustafa Can Gül ile öldürülen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ın daha önce birlikte yer aldıkları bir fotoğrafın ortaya çıkması dikkat çekti.