Ercan Kayhan Ve Mustafa Can G

FOTOĞRAF KARESİ ORTAYA ÇIKTI

Savcı Ercan Kayhan ile kendisini katleden Mustafa Can G.’nin birlikte bulunduğu bir fotoğraf karesi gün yüzüne çıktı. Çekmeköy Ömerli Mahallesi’nde akşam saatlerinde, İstanbul Adalet Sarayı’nda görevli olan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, daha önce aralarında husumet bulunan Mustafa Can Gül tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

Bu olayın ardından, katil Mustafa Can Gül ile öldürülen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ın daha önce birlikte yer aldıkları bir fotoğrafın ortaya çıkması dikkat çekti.

Yangın Kontrol Altında Alındı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Ekinözü köyü Ayyıldız Mezrası'nda çıkan anız yangını 100 hektarlık alanda etkili oldu, fakat ekiplerin çabalarıyla kontrol altına alındı. Vali önlemlerin alındığını açıkladı.
Ceyhan’da Bir Genç Öldürüldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, boşanma sürecindeki C.A.'nın babası İlhami A., kızıyla ilgili tartışmanın ardından Berk Alkan'ı pompalı tüfekle vurdu. Alkan olayda hayatını kaybetti.

