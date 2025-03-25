Ercan Saatçi’den Teşekkür Mesajı

GÖZALTINA ALMA VE İLK İFADE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan ‘yolsuzluk’ ve ‘terör’ soruşturması kapsamında, Ercan Saatçi de gözaltına alınan isimlerden biri oldu. Ünlü şarkıcı, hakkında yapılan suçlamaların asılsız olduğunu savunarak, ilk ifadesinde “Şu an burada bulunmam bile büyük bir hata. Üzerime atılan suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum” ifadesini kullandı. Hâkimliğe sevk edilen Saatçi, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

ADLİYE ÇIKIŞI VE DUYGULAR

Adliyeden çıkış yaptıktan sonra da Ercan Saatçi, “Şu an yorum yapmayayım, en azından dışarıda nefes alıyorum. Suçsuzluğumun anlaşılması bana büyük keyif verdi” dedi. Daha sonrasında sessizliğe bürünen Saatçi, ilk paylaşımını yaparak sevenlerine seslendi. Instagram hesabından fotoğraf paylaşan Ercan Saatçi, “Bu tatsız süreçte arayan, soran, destek olan, dostlukları ve sevgileriyle bana güç veren, beni merak eden herkese gönülden, en samimi duygularımla çok teşekkür ederim. Ayrıca çok iyi ve dimdik ayakta olduğumu bilmenizi isterim. Ertelenen konserimizde buluşmak dileğiyle saygılarımı sunarım” şeklinde ifadeler kullandı.