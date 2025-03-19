Ercan Saatçi Gözaltına Alındı İddiası

Ercan Saatçi Gözaltına Alındı

Sanatçı Ercan Saatçi gözaltına alındı. Saatçi’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi konserlerine ilişkin bir gerekçeyle gözaltına alındığı iddia ediliyor.

Ercan Saatçi’nin Hayatı ve Kariyeri

1990’lı yılların unutulmaz isimlerinden biri olan Ercan Saatçi, 13 Mart 1968’de İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Haydarpaşa Lisesi’nde başlayan Saatçi, burada Sabri Süha Ansen’den keman dersleri aldı. 1988 yılında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nın Kontrbas Bölümü’nde okurken TRT Eurovision finallerine katılmayı başardı. Aynı yıl İTÜ kampüslerinde üniversiteler arası müzik yarışmasında “Her Name Is N.G.” adlı şarkısıyla birincilik elde etti. 1990 yılında TRT Altın Anten Genç Besteciler Yarışması’nda Özdemir Erdoğan birinci olurken, Ercan Saatçi üçüncü sırada yer aldı. Bu yarışmanın dönüşünde İzel-Çelik-Ercan isimli grubu kurdu. 1990 yılında Grup Vitamin adını taşıyan bir grup kuran Saatçi, bu grupla birlikte iki albüm çıkardı. Çelik Erişçi’nin 1992’de gruptan ayrılmasının ardından, 1993 yılında İzel-Ercan olarak “İşte Yeniden” albümünü yayımladı. Bugüne kadar 600’e yakın şarkı sözü kaleme aldı ve 400’ü aşkın beste ve düzenleme gerçekleştirdi.

Ercan Saatçi, Doğan Müzik Company (DMC) ile yollarını ayırarak, Rec by Saatchi adında kendi müzik şirketini kurdu. 2003-2004 yıllarında Popstar ve Türkstar gibi televizyon yarışmalarında jüri üyeliği yaptı. 2006’da Star Avı, 2008’de ise Alaturka Solist yarışmalarında da jüri olarak görev yaptı.