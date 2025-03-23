Ercan Saatçi Serbest Bırakıldı, Gözaltı Nedeni İddiaları

İBB SORUŞTURMASI VE ERCAN SAATÇİ’Yİ GÖZALTINA ALMA NEDENİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik “Terör ve örgütlü suçlar” soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan ünlü sanatçı Ercan Saatçi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Medyada yer alan bilgilere göre, Ercan Saatçi’nin gözaltına alınma sebebiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya çıktı. Patronlar Dünyası’nın aktardığına göre, Ercan Saatçi’nin ortağı olduğu Bahçeşehir merkezli Saatçi Ajans Eğitim Reklam ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş.’nin İBB’den 2020 yılında toplamda 30 milyon 655 bin liralık üç ihale aldığı açıklandı.

ERCAN SAATÇİ’NİN MÜZİK KARİYERİ VE BAŞARILARI

1968 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ercan Saatçi, müziğe daha küçük yaşlarda başladı. Özellikle pop ve rock müzikteki katkılarıyla tanınan sanatçı, 1990’lı yıllarda Türkiye’deki pop müziğin yükselişinde belirleyici bir rol oynadı. Grup Vitamin ve Ufuk Yıldırım ile birlikte oluşturduğu İzel-Çelik-Ercan projeleriyle büyük başarılara imza attı. Ercan Saatçi, birçok sanatçının albümlerine de söz yazarı ve besteci olarak katkı sağladı.

MEDYA PROJELERİ VE POPÜLER KÜLTÜRE ETKİSİ

Müzik kariyerinin yanı sıra prodüktörlük ve radyo-TV programcılığı da yapan Saatçi, çeşitli medya projelerinde yer aldı. 2000’li yıllarda müzik sektöründe daha belirgin bir yapımcı kimliğiyle öne çıkan sanatçı, çeşitli televizyon programları ve projeleri ile müziğe katkıda bulunmaya devam etti. Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Saatçi, popüler kültür üzerindeki etkisi ve şarkılarıyla bugüne dek birçok ödül elde etti.