Ercan Yangöz Şehit, Dualarla Anıldı

ŞEHİT POLİS MEMURU ERCAN YANGÖZ ANILDI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, silah kaçakçılığı yapan suç çetesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda hayatını kaybeden polis memuru Ercan Yangöz (26), şehadetinin dört senesinde meslektaşları tarafından dualarla anıldı. Şehit Yangöz için polis ekipleri, geleneksel olarak lokma hayrı düzenledi.

POLİS EKİPLERİ OPERASYONA ÇIKTI

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, altı kişinin Bodrum’da suç örgütlerine silah satma faaliyetinde bulunduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, 16 Haziran 2021 tarihinde motosikletlerle şüphelilerin otomobilini takip etti. Şüphelilerden biri tarafından açılan ateş sonucunda Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’nde görevli polis memurları Ercan Yangöz, Abdülkadir Doğan (30) ve Sezgin Can Gürsoy yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan altı yıllık polis memuru Ercan Yangöz, maalesef şehit oldu.

DUALARLA ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Ercan Yangöz, şehadetinin dördüncü yılında Bodrum’da meslektaşları tarafından anıldı. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz ve diğer meslektaşlarıyla birlikte Ercan Yangöz için Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camii’nde dualar okundu. Etkinlik sonrası vatandaşlara lokma dağıtımı yapıldı.