Ercan Yangöz Şehitliği Unutulmadı

ŞEHİT POLİS MEMURU ANILDI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen suç çetesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda hayatını kaybeden polis memuru Ercan Yangöz (26), şehadetinin 4’üncü yılında meslektaşları tarafından dualarla anıldı. Şehit Yangöz için polis ekipleri lokma hayrı düzenledi.

OPERASYONUN DETAYLARI

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 kişinin suç örgütlerine silah satmak amacıyla Bodrum’da bulunduğu bilgisini aldı. Ekipler, 16 Haziran 2021 tarihinde motosikletlerle şüphelilerin otomobilini takip etti. O dönemde otomobilden açılan ateş sonucunda Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’nde görevli polis memurları Ercan Yangöz, Abdülkadir Doğan (30) ve Sezgin Can Gürsoy yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 6 yıllık polis memuru Ercan Yangöz, şehit oldu.

ANMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ercan Yangöz, şehadeti münasebetiyle Bodrum’da meslektaşları tarafından saygıyla anıldı. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz ve diğer meslektaşlarının katılımıyla Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camii’nde dualar okundu. Ardından vatandaşlara lokma dağıtımı yapıldı.