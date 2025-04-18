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Erciş’te Araç Duvara Çarptı, Yaralı

KAZA SONUCUNDA BİR KİŞİ HAFİF YARALANDI

Van’ın Erciş ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu bir kişi hafif şekilde yaralandı. Edinilen bilgiye göre, E.T. yönetimindeki 14 BN 897 plakalı otomobil, toplu konutlar tarafında önce kaldırıma, ardından da istinat duvarına çarptı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası hemen haber verilmesiyle birlikte bölgeye ambulans, polis ve Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ulaştı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak inceleme süreci başlatıldı.

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