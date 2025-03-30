Erciş’te Bayram Namazına Yoğun Katılım

RAMAZAN BAYRAMI COŞKUSU

Van’ın Erciş ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşlar camileri dolduruyor. Ülke genelinde olduğu gibi Erciş’te de bayram namazı için sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar camilere akın ediyor. Vanyolu Camisi’nde toplanan cemaat, cami imam hatibinin vaaz kürsüsünde bayramın anlamını vurgulayan vaazını dinliyor.

DUA VE BAYRAMLAŞMA PERİYODU

Vaazın ardından cemaat namazını eda ederek dua ediyor. Cami imam hatibi tarafından bayram hutbesi okunduktan sonra, vatandaşlar cami içinde ve dışında bayramlaşma ritüelini gerçekleştiriyor. Kaymakam Murat Karaloğlu ile Ticaret Odası Başkanı Murat İzgi de cemaatle bir araya gelerek bayramlaşmayı gerçekleştiriyor.