Haberler

Erciş’te Bayram Namazına Yoğun Katılım

RAMAZAN BAYRAMI COŞKUSU

Van’ın Erciş ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşlar camileri dolduruyor. Ülke genelinde olduğu gibi Erciş’te de bayram namazı için sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar camilere akın ediyor. Vanyolu Camisi’nde toplanan cemaat, cami imam hatibinin vaaz kürsüsünde bayramın anlamını vurgulayan vaazını dinliyor.

DUA VE BAYRAMLAŞMA PERİYODU

Vaazın ardından cemaat namazını eda ederek dua ediyor. Cami imam hatibi tarafından bayram hutbesi okunduktan sonra, vatandaşlar cami içinde ve dışında bayramlaşma ritüelini gerçekleştiriyor. Kaymakam Murat Karaloğlu ile Ticaret Odası Başkanı Murat İzgi de cemaatle bir araya gelerek bayramlaşmayı gerçekleştiriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Bayramda Erzurum’da Mezarlık Ziyareti Yoğunluğu

Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Erzurum'daki mezarlıklar kalabalıklaştı. Oltulular, sevdiklerinin ruhu için dua ederek Kur'an-ı Kerim okudu ve gelenekleri yaşattı.
Haberler

Aile Bakanlığı 81 İlde Ziyaret Gerçekleştirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ramazan'da 155 bin ailenin ihtiyaçlarını tespit etmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla 81 ilde ziyaretler gerçekleştirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.