Erciş’te Filistin’e Destek Yürüyüşü Yapıldı

SİVİL İNİSİYATİFİN TEPKİSİ

Erciş ilçesinde, Sivil İnisiyatif Platformu öncülüğünde Filistin’deki soykırıma dikkat çekmek amacıyla bir basın açıklaması yapıldı. Etkinlikte gökyüzüne, aralarında Filistin bayrağının renklerinin de yer aldığı çok sayıda balon bırakıldı.

YÜRÜYÜŞ VE ANLAMLI MESAJLAR

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını protesto etmek ve uygulanan soykırıma dikkati çekmek amacıyla Erciş’te bir yürüyüş düzenlendi. “Gazze ölüyor, Dünya uyuyor” sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar, Filistin’de yaşanan olaylara tepkilerini dile getirdi. Erciş Kaymakamlık binası önünde başlayan yürüyüş öncesi, ilçe müftüsü Abdullah Boran, Kur’an-ı Kerim tilaveti okudu.

YÜRÜYÜŞTE YALNIZCA SİYASİ DEĞİL, AHLAKİ BİR SORUMLULUK

Sivil İnisiyatif Platformu adına bir açıklama yapan Miraç Sarı, yürüyüşün amacını belirterek, “İslam dünyasının bugün karşı karşıya kaldığı en büyük saldırılardan biri, Gazze’de yaşanan Siyonist işgaldir. Bu işgal ve saldırılar yalnızca Gazze’yi veya Filistin’i değil, hedeflediği boyut ve stratejik niyet itibariyle tüm İslam beldelerini ve ümmetin geleceğini hedef almaktadır. Bu nedenle, Filistin davasına sahip çıkmak, Mescid-i Aksa’yı savunmak, sadece siyasi bir duruş değil, imani, insani ve ahlaki bir sorumluluktur.” ifadesini kullandı. Basın açıklamasının ardından katılımcılar, gökyüzüne bırakılan balonlarla yürüyüşü tamamladı ve etkinlik oluşturulan araç konvoyuyla sona erdi.