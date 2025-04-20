Erciş’te Filistin İçin Yürüyüş Düzenlendi

ERÇİŞ’TE FİLİSTİN İÇİN YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

Van’ın Erciş ilçesinde Halı Yıkamacılar Topluluğu ve Erciş Sivil İnsiyatifi işbirliğiyle Filistin’e destek amacıyla basın açıklaması ve yürüyüş gerçekleştirildi. Etkinlik, Erciş Kaymakamlığı önünde başladı. İlk olarak Erciş Müftüsü, “Kur’an tilavetinde bulundu ve dua etti”. Ardından, Erciş Sivil İnsiyatifi, “basın açıklaması” ile etkinliğe devam etti. Açıklamada, Filistin’e destek verilmesi gerektiği ve “artık kınama değil icraata geçilmesi” gerektiği vurgulanarak, “Filistin’e destek ve İsrail’e lanet” sloganları atıldı. Bu bağlamda, “İsrail mallarının boykot edilmesi gerektiği” de ifade edildi.

YÜRÜYÜŞ VE ARAÇ KONVOYU

Basın açıklamasının ardından topluluk, Kaymakamlık önünden Dalan Caddesi’ne kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe katılanlar, ellerinde “Filistin ve Türk bayrakları” taşıyarak, “birlik ve beraberlik” mesajı verdiler. Yürüyüşün ardından, topluluk araçlarına binerek “araç konvoyu” oluşturdu.

LOKMA İKRAMI

Etkinliğin sonunda, Halı Yıkamacılar Topluluğu, “Gazze’nin kurtuluşa ermesi” için lokma tatlısı ikram etti. Programa, “sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş” katılarak destek verdi.