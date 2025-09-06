Erciş’te İki Kardeş Tabancalı Saldırıda Hayatını Kaybetti

OLAYIN AYRINTILARI

VAN’ın Erciş ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda, hafif ticari araçlarında bulunan Musa Demir ve kardeşi Mehmet Demir hedef alındı. İkili, işlettikleri kafenin önünde oturdukları sırada bir araçla gelen saldırganlar tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırganlar, olayın ardından aynı araçla hızla bölgeden uzaklaştı.

SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDENLER

Saldırıda Musa Demir olay yerinde yaşamını yitirirken, kardeşi Mehmet Demir ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Mehmet Demir’i Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Mehmet Demir de kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan bu olayla ilgili olarak yetkililerce bir soruşturma başlatıldı. Olayın detayları ve saldırganların tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.