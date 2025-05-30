Erciş’te İnci Kefali Festivali Başladı

FESTİVALİN AÇILIŞI VE ETKİNLİKLER

Van’ın Erciş ilçesinde bu yıl 12’ncisi gerçekleştirilen “Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali” başladı. Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında yumurtalarını bırakmak amacıyla Van Gölü’nden tatlı sulara doğru göç eden inci kefallerinin bu süreci festivalle tanıtılıyor. İnci Kefali Tabiat Parkı’nda düzenlenen festival, Erciş Kaymakamlığı’nın ev sahipliğinde Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın işbirliği ile hayata geçiriliyor. Festival, öğrencilerin halk oyunları gösterileri ile açılış yaptı. Kafkas dans gösterisinin yanı sıra Kırgız yöresel oyunları da sahnelerde yer aldı. Ayrıca, Aile Destek Merkezi’ne ait bir sergi açıldı ve katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

GÖÇÜ İZLEME FIRSATI VE YARIŞMALAR

Üç gün sürecek festivale katılanlar, suyun tersine yüzen inci kefallerinin göçünü izleme fırsatı yakaladı. Ayrıca, katılımcılar atlı polis ekipleriyle fotoğraf çektirme imkanı buldu. Festival kapsamında düzenlenen inci kefali göçü konulu fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödüllerin verildiği programa katılan Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, festivalin çok renkli görüntülere ev sahipliği yaptığını belirtti. Akarsulardaki inci kefalini ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtma amacında olduklarını ve balığın korunmasına yönelik farkındalık oluşturma hedefinde bulunduklarını belirtti.

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER VE Hedefler

Karaloğlu, festival süresince birçok kültürel ve sanatsal etkinliğin gerçekleşeceğini, Aile Destek Merkezleri ve Halk Eğitimi Merkezleri sergileri olacağını ifade etti. Türkiye Fotoğraf Federasyonu onaylı bir fotoğraf yarışması düzenlediklerini, ayrıca festivalin yalnızca inci kefalini değil, bölgenin kültürünü ve sanatını da tanıtmayı hedeflediklerini söyledi. Karadeniz ve Ege bölgelerinden katılımcıların stantlar kurarak kültürel birliktelik sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Kaymakam Karaloğlu, “Hedefimiz, tüm kültürlerin bir arada bulunduğu, birlik ve beraberlik içerisinde bir festival atmosferi yaratmak. Çocuklara ve yetişkinlere yönelik çeşitli oyunlar ve yüz boyama etkinlikleri de olacak. Ayrıca, Ulupamir’de yaşayan Kırgızlara ait kökbörü müsabakası düzenleyeceğiz.” dedi. Geçtiğimiz yıl düzenlenen festivale 100 bini aşkın ziyaretçi katıldığını hatırlatan Kaymakam, bu yıl bu rakamı geçeceklerine inandığını belirtti.