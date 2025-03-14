Erciş’te Kamyonet Kazasında Sürücü Yaralandı

KAZA DURUMU

Van’ın Erciş ilçesinde bir kapalı kasa kamyonetin takla atması sonucu trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kaza, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Yukarı TOKİ evleri mevkiinde gerçekleşti. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen aracın takla atması sonucu sürücü yaralandı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücü, sıkıştığı yerden sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindekiler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.