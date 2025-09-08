Erciş’te Kardeşler Silahlı Saldırıda Öldü

SİLAHLI SALDIRIYLA İLGİLİ GÖZALTILAR

VAN’ın Erciş ilçesinde hafif ticari araçta oturan Musa ve kardeşi Mehmet Demir, kimliği belirsiz kişilerce yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olay, geçen cumartesi günü meydana geldi. İki kardeş, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları Erciş Devlet Hastanesi’nde yaşam mücadelesini kaybetti.

SALDIRGANLARI YAKALAMA ÇALIŞMALARI

Silahlı saldırının ardından polis ekipleri, saldırganların yakalanması için yoğun bir çalışma başlattı. Ekipler, olayın gerçekleştiği Vanyolu Mahallesi’ndeki caddede bulunan Mobese kameralarının görüntülerini detaylı bir şekilde inceledi. Bu inceleme sonucunda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.