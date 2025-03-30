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Erciş’te Kaza: 3 Kişi Yaralandı

KAZA DETAYLARI

Van’ın Erciş ilçesinde bulunan kemerin ayağına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralanıyor. Olay, Erciş-Adilcevaz kara yolunda meydana geliyor. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 65 ABR 111 plakalı Opel marka araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek ilçe girişindeki kemerin duvarına çarpıyor.

Olay sonrası çevredekiler durumu hemen yetkililere bildiriyor. Bunun üzerine, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendiriliyor. Kazada yaralanan sürücü ile birlikte yanındaki 2 kişi, ambulanslarla Erciş Şehit Rıd Van Çevik Devlet Hastanesine götürülüyor. Yaralıların durumunun hayati tehlike arz etmediği öğreniliyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çarpmanın etkisiyle otomobilin motorunun yerinden çıktığı belirtiliyor. Kaza ile ilgili olarak soruşturma açıldığı aktarılıyor.

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