Erciş’te Koyun Sürüse Çarptı

KAZA SONUCUNDA TELEF OLAN KOYUN SAYISI

Van’ın Erciş ilçesinde, otomobilin bir koyun sürüsüne çarpması sonucunda 8 koyun telef oldu. Edinilen bilgilere göre kaza, dün gece Erciş-Patnos karayolunda gerçekleşti. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, karşıya geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı.

SÜRDÜRÜCÜNÜN DURUMU VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kazada 8 koyun telef olurken, sürücü hafif yaralarla kazayı atlattı. Olayın ardından bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, başka kazaların yaşanmaması amacıyla yolda kapsamlı güvenlik önlemleri aldı. Telef olan koyunlar ve kazaya karışan otomobil yoldan kaldırıldıktan sonra, tek şeritten yol trafiğe açıldı.

